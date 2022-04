El alto y claro recado de Jorge Javier a José Mota en ‘Supervivientes 2022’ con Juan Muñoz

Jorge Javier no dudó en acordarse de José Mota tras ver el salto de Juan Muñoz en ‘Supervivientes 2022’.

‘Supervivientes 2022‘ ha comenzado en Telecinco con los famosos saltos desde el helicóptero y Jorge Javier Vázquez como presentador. Uno de los concursantes en saltar y, por consiguiente, sumarse a la aventura ha sido Juan Muñoz sobre el que se ha rumoreado mucho, incluido el motivo de su participación.

Al cómico le conocimos gracias al tándem que formó con José Mota en Cruz y Raya. «Tengo muy buenos recuerdos… Fueron 20 años sin parar de hacer programas«, reconocía Juan sobre su trabajo con Mota en la preconvivencia. Finalmente terminó dejando en evidencia los caminos por separado que ambos han tomado: «Él hace sus cosas y yo hago las mías».

Precisamente, el nombre de José Mota salió a relucir también cuando Jorge Javier se refirió a Juan justo después de su salto del helicóptero. «Siempre se habla de José Mota, pero Juan Muñoz es un grandísimo artista. Que quede muy claro y lo ha demostrado durante muchísimos años», reivindicó el presentador.

Cabe decir, que José Mota ha defendido en los últimos días el salto de su ex-compañero al reality de Telecinco. «Hace muy bien, porque como buen aventurero intentará pasarlo bien«, comentaba a la prensa. Además no dudó en desearle toda la suerte del mundo y que ojalá llegue a la gran final.

«La gente piensa que soy un drogadicto»

Por otro lado, Juan Muñoz aprovechó su vídeo de presentación para dejar claro quién es y el motivo por el que se ha decidido a participar en ‘Supervivientes’. «La gente piensa que soy un drogadicto, pero soy una persona normal que me dedico a mi casa«, confesó la que fuese pareja artística de José Mota. De igual manera, ha querido negar rotundamente cualquier vinculación con el mundo de las drogas.

En esta ocasión, Muñoz concedía una entrevista a la revista Pronto en la que detallaba: «No estoy arruinado, ni tengo adicciones, ni abuso del alcohol, ni consumo drogas y mi relación con mi hijo es buena». No han sido las únicas declaraciones del artista que no duda en dejar en el aire la posibilidad de que alguien esté boicoteando su incursión en el mercado laboral: «Hay una mano negra sobre mi persona desde hace muchísimos años«.

Con estas contundentes declaraciones, el ahora concursante pone fin a los rumores que se han disparado por su participación en un reality que él mismo criticó. Cabe recordar que durante la participación de Isabel Pantoja en el año 2019, el cómico confesó sentir vergüenza por la tonadillera. De igual manera, apostilló: «Yo no me prostituyo así».

A pesar de estas controvertidas declaraciones, Muñoz parece haberse retractado puesto que durante su intervención, no dudó en comentar sobre el concurso: «Es una oportunidad poder estar aquí y poder estar en el paraíso». Así pues, no dudó en confesar que uno de sus objetivos es hacerse con el premio final: «Si voy es porque quiero ganar».

