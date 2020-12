El dardazo de Jorge Javier Vázquez a ‘Tu cara me suena’ desde ‘La Casa Fuerte’: se retracta al instante

Jorge Javier Vázquez ha nombrado a Chenoa, jurado del talent show de Antena 3 que se compite con el reality show por liderar la noche dominical.

La competencia existente entre Antena 3 y Telecinco, las dos principales cadenas generalistas en España, es más que evidente. Prueba de ello son los continuos dardos que se cruzan los grupos audiovisuales en sus respectivas promociones. No obstante, algunos profesionales también se mojan en la batalla por la audiencia como Jorge Javier Vázquez. El presentador catalán no duda, siempre que puede, en mandar dardos a la competencia que no pasan desapercibidos. El último, se ha vivido durante la final de ‘La casa fuerte‘.

Todo ha comenzado cuando, tras la expulsión de Albert Álvarez y Marta Peñate, el presentador se ha dirigido al padre del deportista para comentar el cuarto puesto alcanzado por el joven. El familiar se mostraba orgulloso a lo que Jorge Javier comentaba: “Yo si no gano prefiero salir ya, si no soy el ganador prefiero ser el cuarto y no pasar todos los nervios”.

Un comentario que no ha pasado desapercibido para Belén Rodríguez. La colaboradora, especialista en realities, ha mostrado su desaprobación a lo comentado por Jorge Javier. “El cuarto es el peor puesto en un reality de toda la vida de Dios”, le ha espetado. En ese momento, el conductor del programa ha hecho una referencia al puesto de Chenoa diciendo: “Mira Chenoa, y le habrá ido mal a Chenoa. Pues no, ¿dónde está?“.

Acto seguido, el presentador ha aprovechado el nombre de la artista para lanzar una pulla al concurso en el que participa como miembro del jurado. “A ver, también tenemos que decir que a Chenoa le ha ido muy bien. Últimamente los domingos le ha ido peor… es broma”, han sido las palabras de Jorge Javier en clara referencia a ‘Tu cara me suena’ en Antena 3.

Cabe recordar que durante las últimas semanas, el reality show ha vencido en audiencia al talent de Antena 3 que acostumbraba a liderar. De hecho, este programa tumbó al todo poderoso ‘Sálvame Deluxe’, lo que provocó su reconversión en el actual ‘Sábado Deluxe‘. No obstante, los datos del reality capitaneado por el catalán distan mucho de los cosechados por otros realities de la casa. En estricta competencia, ‘La casa fuerte’ lideró por la mínima a ‘Tu cara me suena‘: (14,4% vs 14,3% de share).

Telecinco programa un debate especial de ‘La casa fuerte’ para el próximo domingo

A pesar de que la final del reality se ha emitido el lunes, un día de emisión muy poco habitual para los realities, la cadena ha programado un especial más para el próximo domingo. En palabras del presentador: “el domingo que viene tendremos el debate con todos los concursantes de esta edición, la que se puede armar ahí. Seguro que os lo vais a pasar fenomenal”.

