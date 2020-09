Marta López reapareció por sorpresa en ‘Sábado Deluxe’ para contar toda la verdad de su despido fulminante y las redes ardieron.

Este sábado 12 de septiembre, Marta López ha reaparecido por sorpresa en ‘Sábado Deluxe‘. Lo hizo para aclarar los motivos por los que Telecinco había decido volver a contar con ella tras prescindir de ella por su “actitud irresponsable” frente al coronavirus.

PUBLICIDAD

Pero la colaboradora no ha tenido un regreso fácil. Ya que se ha tenido que enfrentar al aluvión de críticas de sus compañeros de programa, especialmente duras de parte de Lydia Lozano o Víctor Sandoval. Marta reconoció estar muy dolida con sus compañeros, pues nadie le preguntó si realmente tenía el coronavirus.

“Se me ha juzgado y criticado a nivel nacional de una manera increíble”, aseguró muy indignada. Algo que considera totalmente injusto, ya que no ha tenido coronavirus, porque, según confesó, se trató verdaderamente de un “positivo falso”. Nunca estuvo contagiada.

PUBLICIDAD

Lydia Lozano explota contra Marta López

Tras estas palabras de Marta López, Lydia Lozano explotaba contra ella. “Antonio Montero, Gema López y yo, entre otros, tuvimos que estar confinados por culpa tuya”, le recordó la periodista. Esta decisión a ella le afectó mucho porque, además, durante esos días no cobraron, según aseguró María Patiño.

Pero la ex gran hermana le ha recordado que ella también tuvo que estar así pese a ser un falso positivo. “Todo esto me ha demostrado quién es compañero y quién es amigo”. Además, la colaboradora señaló que ella no ha sido para nada irresponsable y que “por gente como Víctor Sandoval sus hijos han tenido que sufrir mucho”.

PUBLICIDAD

Víctor Sandoval y Rafa Mora también se unieron a las críticas de Lydia Lozano. Ambos reprocharon a su compañera que haya reaparecido “con esa actitud”. Marta, por su parte, les aseguró muy dolida que no tuvo ni siquiera “el beneficio de la duda”.

Para zanjar el asunto, Marta López aseguró que, a pesar de recibir muchas ofertas para ir en contra de la cadena, decidió permanecer en silencio hasta que todo se aclararse para así “proteger a la que considera su casa”.

“Apagón a todos los programas en los que esté Marta López”

Al mismo tiempo, anunciaba su vuelta y ese titular terminó de indignar al público, que no entendía cómo volvía a reaparecer en Telecinco después de ese despido que tanto dio de que hablar. Numerosos usuarios cargaron, no sólo contra Marta, también contra la cadena y especialmente con ‘Sálvame’. De hecho, fueron muchos los que pidieron el “apagón absoluto”.

Apagon Salvame con gente como Marta Lopez se vayan por ahí #bombadeluxe — Miguel Angel (@ciudadsolar36) September 13, 2020

Apagón a todos los programas en las que esté Marta López — M Reyes Goyanes S. (@MReyesGoyanesS) September 13, 2020

Apagón o cambio de canal cada vez que aparezca Marta Lopez en T5!!! Ésto es lo que tendriamos que hacer la audiencia por la tomadura de pelo. Sois patéticos y dais muy nal ejemplo en los tiempos que estamos pasando con el covid y encima con las amenazas de esta impresentable. — Vidal (@Vidal35991619) September 13, 2020

Después de la reaparición de Marta López, en telecinco, lo único que merece esta cadena es APAGÓN ABSOLUTO.



¡Se han reído de todos nosotros, han jugado con un tema muy serio, un tema que tiene sumergido al país en una crisis económica, emocional y sanitaria!

¡No merecen más! — 🔱 La Rana Verde 🔱 (@LaRanaVerde6) September 13, 2020

@DeluxeSabado anda que volváis a contratar a Marta Lopez es de no tener vergüenza!cada vez OS rodeados más de gente más cutre que no aporta nada!apagón salvame — Sin Censura (@sincensura29) September 13, 2020

Yo en cuanto vea a Marta López sentada en un plató de @mediasetcom haré apagón. O si no, cambiaré a @antena3com qué últimamente están poniendo muy buenas series — Jesús Cejudo Vergara 🦉 (@Jirlsa) September 13, 2020

@salvameoficial otra vez la petarda de Marta López? Vergonzoso…ahora mismo hago apagón a Sálvame. Ciaoooo! — •♥•♥αиα кαяσℓιиα♥•♥•🇺🇾❤🇦🇷Team Hugo Sierra SV (@AnaCarolinaRC91) September 13, 2020

Ya veo que el despido de Marta dede t5 va a ser tan exprés como la baja "voluntaria" de Avilés #bombadeluxe — mm.mane (@detodounpokitto) September 13, 2020

Igual de sinverguenza es Marta López por presentarse en Sálvame, sentarse ha hablar después de todo lo que causó que la cadena permitiendo esto.



Vaya verguenza #bombadeluxe — Srta Picky (@SrtaPickyGH) September 13, 2020

Me acabo de enterar que la invitada sorpresa era Marta López 😳 lo de @mediasetcom hace tiempo que es de vergüenza ajena 🤦‍♀️ #bombadeluxe — Marta (@Marta_Gllego) September 13, 2020

Marta López reaparece en Mediaset tras ser despedida por su actitud irresponsabilidad del #COVID19



Poco le ha durado el despido. MENUDA VERGÜENZA AJENA. #bombadeluxe#yoveosálvame #vivalavida332 — 𝕁𝕒𝕧𝕚👑😷 (@javipgrn) September 13, 2020

#bombadeluxe lo siento pero como vuelva a salvame desconecto…cada vez colaboradores peores…entre la rata mora y esto… — óscar (@kikaxato) September 13, 2020

El despido de Marta López ha durado menos que Giandara.



La expulsan por irresponsable pero la sientan en el Deluxe, que alguien me lo explique.



Mediaset 12 meses 12 causas.#bombadeluxe — CANARION 🇮🇨 (@Cana_rion) September 13, 2020

Vaya sinvergüenza Marta López… Por culpa de irresponsables como tú, surgen positivos, se colapsan hospitales y en consecuencia muere gente. Directa o indirectamente eres culpable de la muerte de los padres de Víctor y de más gente. #bombadeluxe — Cristóbal🔻 (@cristolopez94) September 13, 2020

Marta tienes mucho morro. Si nos quieres colar que en un festival te toman la temperatura :____ estabas con un montón de gente, sin respetar distancias, sin mascarilla, etc. Incumplías MUCHAS normas. #bombadeluxe — Arpía 🔻 (@_Arpia_) September 13, 2020

Ver que vuelven a traer a Marta López tras saltarse el confinamiento entrando y saliendo de casa de Merlos, tras sus imágenes en la discoteca donde según ella solo había 11 personas (el resto que se ven serán dibujos)o dormir con sus amigas (con todas?)…HASTA LUEGO #bombadeluxe — Nanni Cobos (@nannicobos) September 13, 2020

Telecinco una vez más insultando la inteligencia de la audiencia despidiendo a Marta López para quedar bien y amortizándola un mes después para hacer audiencia. Lo siguiente será seguir exprimiendo el montaje con Efrén y aquí no ha pasado nada #bombadeluxe — El Oráculo (@GhOraculo) September 13, 2020