La crítica de la semana: Hermanos al alza

ANÁLISIS DE AUDIENCIAS| Semana del 3 al 9 de junio de 2019.

La ficción nacional reúne esta temporada a dos de las sagas más representativas de la nueva generación de intérpretes. Cuatro carreras al alza que demuestran que el talento en ocasiones va mucho más allá de unos apellidos.

Los García, aunque artísticamente uno lleve el Ambrossi por bandera, se reunirán esta próxima semana en ‘La otra mirada’, serie revelación de 2018 que protagoniza Macarena García. En esta segunda temporada la serie mantiene el tipo y mejora los datos cosechados en los inicios de la anterior tanda, superando el 10% de share. Una apuesta necesaria por parte de TVE que decidió renovar la serie primando el valor de la obra por encima de los resultados obtenidos. En estos tiempos modernos en los que la sociedad empieza a despertar de la opresión encubierta ejercida por el heteropatriarcado durante siglos, es más necesaria que nunca una ficción para el gran público que sacuda del letargo a tanta mente adormecida. ‘La otra mirada’ es un mísil feminista recubierto de un envoltorio perfectamente consumible por las señoras de la calle Serrano; y es exactamente con estas armas con las que se ganan las grandes batallas.

En la serie que protagoniza la pequeña de los Garcia no hay ningún galán que sitúe a los roles femeninos en la posición de floreros anhelantes de cariño; ni ningún compañero de trabajo que “apruebe” las decisiones de sus respectivas. En ‘La otra mirada’ lo que se proyecta es un discurso de mujer empoderada en un campo tan básico para la igualdad de género como es la educación. Más allá de deleitarnos con su reivindicación, la serie no tiene grandes pretensiones narrativas pero consigue ser un pasatiempos amable para los lunes por la noche. Como en una novela de María Dueñas en la que la historia te acuna en sus postales pero no requiere de grandes esfuerzos mentales, la ficción de época de La1 ofrece una factura impecable y un grupo de actrices en estado de gracia. Macarena no está sola, reparte protagonismo con una espléndida Patricia López Arnaiz, y tienen de compañera a la secundaria más solvente de la ficción española, no hay papel que no borde Ana Wagener.

Y del buen trabajo de los hermanos Garcia pasamos a la sorpresa de los Casas, que se reúnen de nuevo delante de las cámaras en ‘Instinto’, una de las grandes apuestas de #0 de Movistar. Lo que en un primer capítulo puede parecer un glamuroso anuncio de perfume de los que inundan la parrilla durante la Navidad, va ganando enteros a medida que avanza la temporada. Es evidente que el reclamo sexual con el que se vende la serie es el señuelo al que se agarra el espectador, pero si uno va más allá de su carta de presentación y decide darle una oportunidad con el segundo episodio descubre que ‘Instinto’ seduce por algo más que una amalgama de cuerpos ligeros de ropa. Pese a que el elenco interpretativo no brilla en su totalidad, la trama algo irregular se sostiene gracias a los trabajos que desempeñan, entre otros, Bruna Cusí, Lola Dueñas (un verdadero lujo verla de nuevo en televisión) y el pequeño de los Casas. El personaje al que da vida Oscar se gana al público desde el primer segundo, consiguiendo que el actor se reivindique por primera vez como un buen intérprete. No es que fuera malo, pero hasta ahora solo era el hermano de.

