Telecinco acierta con el estreno de ‘Señoras del (h)AMPA’, al borde del inicio de verano. Te dejamos con nuestra crítica del episodio piloto.

La esperada ‘Señoras del h(AMPA)‘ ya está aquí. Telecinco nos ha presentado el piloto de 13 capítulos que se desarrollarán a lo largo de la denominada ‘temporada baja’, y cuyo debut ha tenido una acogida positiva en las redes.

PUBLICIDAD

Un movimiento quizás no tan sorprendente si echamos la vista atrás, concretamente al verano de 2018, cuando el drama médico ‘The Good Doctor’ arrasó en su estreno para mantener durante toda su emisión datos espectaculares. ¿Logrará la cadena acertar de nuevo?

Atención, spoilers.

Esta vez los ingredientes son muy diferentes: tres madres y una abuela, una Turbothunder 3000 y una antagonista marcadísima desde el segundo 1. Todo el piloto está construido para entender el porqué de ese primer gran giro, que será la base de toda la serie. Cuatro mujeres, pertenecientes al AMPA, que se verán envueltas sin comerlo ni beberlo en un asesinato accidental que dará un vuelco a sus vidas y las unirá para siempre.

PUBLICIDAD

Quizás, con esa premisa, cabría esperar un thriller, pero nada más lejos de la realidad. ‘Señoras del (h)AMPA’ es una marcadísima comedia negra que aprovecha cualquier momento, por muy incómodo que sea, para hacer humor, creando así escenas hilarantes en momentos que deberían ser dramáticos. Un humor del que hoy podríamos considerar como políticamente incorrecto, que no tiene miedo a cruzar ciertas líneas rojas. Una serie con un toque almodovariano, sobre todo en la construcción de esos personajes femeninos que son la base de la serie, que le da un toque muy especial.

Un casting femenino apoteósico

‘Señoras del (h)AMPA’ se apoya en diferentes personajes femeninos maravillosamente bien construidos. Destacan, por supuesto, las cuatro protagonistas. Maite (Toni Costa), Lourdes (Malena Alterio), Virginia (Nuria Herrero) y Amparo (Mamen Garcia) forman ese HAMPA en el que nada parece salir bien, avocado continuamente al fracaso, y que las terminará enfrentando a criminales reales. Destaca sobremanera Toni Acosta, en el que será posiblemente uno de los mejores papeles de su carrera, pero también Marta Belenguer o Nuria González están impresionantes en sus papeles de villana.

PUBLICIDAD

Pero dónde de verdad acierta la serie es en mostrar la naturalidad de sus personajes, una mujeres trabajadoras y con diferentes problemas que intentan salir a flote de la mejor manera que pueden. ‘Señoras…’ recupera ese toque tan característico de la ficción española de hace unos años de mostrar escenas muy costumbristas. Ese asesinato es el desencadenante de todo, pero paralelamente estas mujeres tendrán que lidiar con otros problemas en su día a día con sus familias.

Claro que no todo es perfecto. ‘Señoras…’ deja quizás demasiado de lado aspectos más técnicos, haciendo que sea una serie que visualmente no tiene demasiado que aportar. Aunque sí logra escenas sorprendentes como la del asesinato (y su posterior remate con ese taladro) no es la tónica general de este piloto. Quizás no lo necesita, pero se agradecería una fotografía más cuidada.

Creada por Carlos del Hoyo y Abril Zamora y producida por Mandarina ‘Señoras del (h)AMPA’ es una divertidísima ida de olla que marcará la diferencia. Un importante golpe en la mesa por parte de Telecinco que será un revulsivo para la imagen de su ficción, con una serie que quizás podríamos haber esperado del pago, pero no de una generalista.

Quizás le cueste encontrar su sitio en su emisión lineal pero por suerte, el estreno de ‘Señoras…’ viene precedido por dos hechos importantes que invitan al optimismo: una sorprendente renovación por una segunda temporada que se ha anunciado antes de su estreno y un premio a la mejor serie internacional en el MIPTV de Cannes, donde se premian los formatos y series más novedosos.

Veremos si ‘Señoras…’ corre mejor suerte que otros “experimentos” recientes como ‘Matadero’ o si termina convertida en una serie de culto que solo verán unos pocos (al menos hasta que la compre la todopoderosa Netflix), pero si has llegado al final de este primer capítulo probablemente repitas el miércoles que viene.