Colate ha reaparecido por primera vez tras su aparatoso accidente que pone en jaque su permanencia.

Colate Vallejo-Nágera sufrió un grave accidente en la novena gala de ‘Supervivientes 2019‘. El concursante fue evacuado de urgencia en helicóptero tras caerle encima una rueda gigante que componía el circuito de la prueba de recompensa.

Hasta ahora poco se ha sabido sobre el estado de salud de Colate. Si en un principio las informaciones apuntaron a una rotura o fisura en las costillas, finalmente el ‘superviviente’ ha sufrido daños en su clavícula.

El parte médico oficial de Colate

Lara Álvarez ha sido la responsable de leer desde la isla el parte médico oficial del empresario durante ‘Conexión Honduras’. La presentadora ha querido tranquilizar a los familiares y seguidores del concurso: «Colate está fuera de peligro. El equipo médico ha estado muy pendiente del estado de salud. El concursante fue evacuado en helicóptero al hospital más cercano y allí se le hicieron todas las pruebas pertinentes».

«Al principio se pensó en una rotura de costillas pero todos los miedos se vieorn descartados con los resultados de diferentes pruebas. Colate tiene fractura no complicada de la clavícula derecha sin repercusiones en columna cervical ni dorsal ni repercusiones en pleura ni pulmón. Aparte de esta fractura simple, no hay ninguna otra lesión», leía la presentadora.

Para acabar, Lara ha anunciado que su permanencia en ‘Supervivientes’ está en peligro y su evolución durante esta semana determinará si es posible su reincorporación al concurso: «Colate se encuentra muy bien anímicamente, pero la permanencia de él en el concurso se estudiará a lo largo de esta semana, ya que deberá permanencer en observación y reposo».

Colate: «Estoy en rehabilitación y reposo, pero con ganas de volver»

A continuación, Jordi González ha hablado por primera vez con Colate: «Estoy muy bien, muchas gracias. Yo quiero volver al concurso. Al principio me asusté mucho porque el golpe fue bastante extremo y aparatoso, pero poco a poco las noticias comenzaron a ser buenas en el hospital. Una vez que vi que movía todo y que no había pasado nada grave lo primero que pensé es cómo me iban a arreglar para volver cuanto antes».

«Seguirás en observación unas horas más y los médicos determinarán si puedes seguir«, le ha advertido entonces el presentador. Finalmente, Colate ha insistido en sus deseos de volver y ha alabado al equipo médico del programa: «El doctor es un genio y está haciendo una serie de milagritos para que pueda volver. Ya estoy en rehabilitación y la fractura está avanzando muy bien. Tengo dolores en el resto del cuerpo por los golpes, pero quiero que la gente sepa que estoy bien y que sobreviviré«.