Por qué es un acierto emitir ‘Supervivientes’ en Cuatro

¿Es bueno que Cuatro emita una gala de ‘Supervivientes’? ¡Lo analizamos!

El pasado 10 de abril el grupo Mediaset anunciaba, a través de un comunicado, que inauguraba la televisión transversal y emitiría una de las galas de ‘Supervivientes’ en Cuatro. Muchos medios de prensa digital se echaron las manos a la cabeza cuestionando la decisión del grupo, centrándose solo en la parte negativa de esta decisión. Hoy esclarecemos lo que realmente significa Supervivientes para Cuatro.

PUBLICIDAD

Con 18 ediciones a sus espaldas, el longevo reality de supervivencia estrena su décimo novena temporada el próximo jueves 25 de abril. La última edición emitida del formato congregó de media a un 29,2% de la audiencia, lo que se traduce en más de 3,3 millones de espectadores. Datos que hacen que el formato se aleje de cualquier otro programa de televisión, y es que algunas galas de ‘Supervivientes 2018’ llegaron a superar en más de 20 puntos de share a su principal competidor.

Este año, además, el reality cuenta con la participación de Isabel Pantoja. Una de las concursantes más ansiadas por el reality, una cantante muy codiciada por la televisión debido a los grandes índices de audiencia que reporta a cada programa en el que la tonadillera hace apariciones. Sobra decir, por lo tanto, que seguramente 2019 sea el año en el que vivamos la edición más vista de ‘Supervivientes’ hasta la fecha.

PUBLICIDAD

Mediaset se caracteriza por sacar el máximo provecho a sus productos. Tanto ‘GH’, ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ tienen, desde hace ya varios años, tres emisiones en el prime time de la cadena de cuatro horas de duración; al menos un access prime time titulado ‘Última Hora’; y un resumen diario en el canal temático Divinity. A todo estas horas que cubren sus realitys, hay que sumar el concepto metatelevisivo al que siempre recurre Telecinco; el resto de programas de la cadena también hablan del reality. Algo que parece no molestar a la audiencia, de hecho la cadena principal de Mediaset lleva liderando siete meses de forma ininterrumpida.

Si el programa reporta indices de audiencia tan altos, ¿Porqué no debería Mediaset extender Supervivientes a Cuatro?.

PUBLICIDAD

Cómo Cuatro puede aprovecharse de ‘Supervivientes’

Hay que recordar que en febrero de este mismo año, Cuatro hizo mínimo histórico mensual marcando un pobre 4,8% de share. Las alarmas en Mediaset saltaron y se decidieron tomar cartas en el asunto. Desde ese momento llegaron varios programas a la cadena como ‘Bake Off’, ‘La vida con Samantha’ o la nueva temporada de ‘Los Gipsy King’. Tras la retirada de los informativos en la cadena se hizo efectivo la llegada del programa de Carme Chaparró, ‘Cuatro al día’.

Desgraciadamente, el programa de actualidad no puede presumir de audiencia ya que sus cuotas rondan el 2% de share. Por lo tanto, es lógico pensar que el futuro que Cuatro quiere tomar va más bien por el área de entretenimiento, donde la cadena goza de mejor salud. Así lo demuestran las recientes promociones de los nuevos programas que está preparando la cadena: ‘Adivina qué hago esta noche’, presentado por Santi Millán y el nuevo dating de Jesús Vazquez llamado ‘Me quedo contigo’.

En el comunicado, Telecinco anunciaba que emitirá una gala semanal en Telecinco presentada por Jorge Javier Vázquez, la tradicional gala de los jueves. Mantendría, a su vez, el debate del formato en la noche dominical presentado por Jordi González, y que emitiría una segunda gala en Cuatro presentada por Carlos Sobera.

Todo nos hace pensar que la gala que se trasladará a la segunda cadena de Mediaset será la llamada ‘Tierra de Nadie’, que se emitía tradicionalmente en la noche de los martes en Telecinco. Y no es que Telecinco haya decidido relegar un producto residual a Cuatro, el Tierra de nadie de 2018 tuvo una media de 2,6 millones de espectadores y 19,8% y logró superar a todos sus rivales en la mayoría de sus emisiones. Por lo tanto, que Mediaset haya anunciado que esta segunda gala de Supervivientes sea la que se emita en Cuatro no es más que una muestra de la gran preocupación que el grupo audiovisual tiene por Cuatro y el gran esfuerzo que quieren poner para conseguir levantar las audiencias de la cadena. Habría que estudiar, si otra cadena de la competencia sería capaz de prescindir de un producto tan visto para relegarlo a una cadena secundaria.

Mediaset también anuncia que la tira diaria presentada por Lara Álvarez, que venía emitiéndose en la franja del access prime time en Divinity, pasará a emitirse este año en Cuatro. El resumen diario de ‘Supervivientes’ se convierte durante los tres meses de emisión en uno de los programas más visto del conjunto de cadenas temáticas de la TDT con datos que oscilan entre los 500.000 y 600.000 espectadores. Cifras excelentes para una cadena de televisión como Divinity y que, a día de hoy, podrían beneficiar bastante a Cuatro, ya que ninguno de los programas que la cadena emite en la franja de la tarde tiene este numero de espectadores tan elevado. Por lo tanto, ubicar este espacio en la tarde de Cuatro podría resultar bastante positivo para la cadena y el resumen de ‘Supervivientes’ podría servir de telonero para el resto de programas de la tarde, que podrían ver beneficiadas sus audiencias debido al arrastre de espectadores.

¿Qué pasa con la identidad de Cuatro, se está Telecinqueando?

La respuesta es sí, ¿Pero de verdad es tan malo eso?. Muchos critican que Telecinco esté convirtiendo a Cuatro en otro Telecinco menor, pero con los datos de audiencia que la cadena maneja últimamente esta telecinqueación no nos parece tan descabellada.

Cuatro anda últimamente de capa caída. Los míticos programas que todos recordamos ya no están en emisión y los que quedan ya no tienen tanto seguimiento, en su mayoría. Además, la reciente pérdida de los servicios informativos en la cadena ha terminado por arrebatarle al completo ese carácter inquieto, pluralista y único a Cuatro. Pero como ya hemos dicho en otros artículos, esta decisión de eliminar la parte informativa de Cuatro es entendible teniendo en cuenta que la competencia se encarga, y con éxito, de la faceta informativa. Por lo tanto, por qué no iba Cuatro a intentar luchar al máximo por el entretenimiento dejando de lado otros ámbitos televisivos.

Cuando una cadena no tiene mucha audiencia, por muchos formatos que estrene no podrá crecer demasiado. Este es el llamado efecto llamada. Para que un estreno funcione bien, es necesario que la cadena tenga otros formatos de éxito en emisión donde poder promocionarlos. Este es otro de los motivos por el que ‘Supervivientes’ podría venirle como anillo al dedo a Cuatro, un producto con una audiencia millonaria que puede utilizarse de medio de promoción para todos los nuevos estrenos de la cadena.

Además, no es pionera Cuatro en albergar un producto de su hermana mayor en la cadena. Tenemos que remontarnos a 2015, verano en el que Antena 3 decidió relegar por baja audiencia la serie ‘Transporter’ a La Sexta. Ese mismo año se emitió una edición de ‘Pekin Express’ en Antena 3, sin embargo, los datos no eran lo suficientemente altos como para que la cadena principal de Atresmedia albergase una segunda edición del formato en Antena 3 y el reality road le fue cedido a La Sexta. En esos momentos, sin embargo, a nadie le parecía mal estos bailes de productos entre cadenas.

Telecinco también relegó ‘MYHYV’ a Cuatro en 2018 debido a las bajas audiencias que estaba cosechando en la cadena principal de Mediaset. Sin embargo, el movimiento de ‘Supervivientes’ a Cuatro es bien distinto. El reality es programa que mejor audiencia le reporta a Telecinco y uno de los contenidos más activos en redes sociales. Por lo tanto, en este caso no se está relegando un producto con poca audiencia a una cadena menor. Todo lo contario, en este caso Telecinco le está haciendo un regalo en toda regla a Cuatro.

Lo que supone la incorporación de una segunda gala y los resumenes de Supervivientes a Cuatro:

Un incremento de la audiencia mensual de Cuatro. Un efectivo vehículo para promocionar los nuevos estrenos en la cadena y aumentar el seguimiento de los ya existentes. Una excelente oportunidad para que Cuatro se vuelva a coronar como un referente en entretenimiento, sumando Supervivientes a su extenso catalogo. Efecto llamada para que Cuatro vuelva a conectar con un público con el que siempre fue muy a fin, los jóvenes.

Quién sabe si este cambio puede ayudar a que Cuatro vuelva a reconstruir su identidad, recuperar su audiencia y a volver a ser la cadena que tanto extrañamos. ¿Podría ser ‘Supervivientes’ el precedente de la vuelta de ‘Perdidos en la tribu’, ‘QQCCMH’ o ‘Popstars’?, ¿Estamos, más bien, ante el verdadero renacer de Cuatro?.